كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريابكوف يبحث مع السفير الإيراني خطة العمل الشاملة لبرنامج طهران النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بحث مع السفير الإيراني لدى روسيا خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "جرى تبادل للآراء حيال القضايا الحيوية للاجندة الدولية، بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني".

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يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان أعلن يوم 8 مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.

كما أعلن ترامب استئناف العمل بجميع العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، حيث سيتم توجيه العقوبات إلى قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والمالية.