كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو الغيط يدين محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة بصواريخ باليستية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، محاولة جماعة الحوثيين مجدداً أمس 20 مايو استهداف مكة المكرمة بصاروخين باليستيين، مُشدداً على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تمثل تهديداً خطيراً، ليس فقط لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية وانما أيضا للأمن الإقليمي ككل، إضافة لكونها تمثل انتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة وشهر رمضان الفضيل.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أكد في هذا الإطار التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها الوطني وزعزعة استقرارها، ومساندة الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية لمواجهة هذا التهديد، مع تأكيده أيضاً على رفض أية محاولة لتوسيع دائرة النزاع المسلح الذي عانى منه اليمن على مدار السنوات الأخيرة.