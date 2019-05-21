أبيضار على السجادة الحمراء بمهرجان “كان”.. حاضرة بفيلم فرنسي-صور 

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تشارك الفنانة المغربية، لبنى أبيضار، في مهرجان “كان” السينمائي بفرنسا، الممتد إلى غاية 25 ماي الحالي، وتحضر بصفتها ممثلة ضمن طاقم الشريط السينمائي الفرنسي بعنوان ” à genoux les gars”.
وشاركت أبيضار أمس الاثنين، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” صورا توثق للحظة مرورها وطاقم الفيلم الفرنسي على السجادة الحمراء، وكانت رفقتها صديقتها الجزائرية المثيرة للجدل زاهيا، رغم أنها غير مشاركة في الفيلم.
وتلعب أبيضار في الفليم المذكور، دور أم لشقيقتين مسلمتين هما ريم 18سنة، و ياسمين 17 سنة، وتتعرف الأخيرة على شاب تجمعه علاقة صداقة مقربة مع شاب آخر يواعد أختها، وتمارس معه الجنس في علاقة غير شرعية، قبل أن تتعرض للابتزاز، وتبدأ في البحث عن حل لما تعيشه.
وتشارك أبيضار في الدورة 72 من مهرجان كان، بعدما اعتذرت عن المشاركة في دورته السابقة، لأنها زامنت وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني
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