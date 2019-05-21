من أجل الضغط على بركان.. مرتضى منصور يعلن حضور 60 ألف مشجع لنهائي “الكاف”

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، مساء أمس الإثنين، موافقة السلطات الأمنية في مصر، على حضور 60 ألف مناصر، لمباراة إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي سيقام يوم الأحد المقبل بملعب “برج العرب” في الاسكندرية، والذي سيجمع بين الفريق المصري ونهضة بركان.

وقال منصور، في تصريحات تلفزية، إن ناديه تلقى “موافقة رسمية من كل من وزير الشباب والرياضية ووزير الداخلية، من أجل حضور 60 ألف مناصر لهذه المباراة، كما تقرر فتح عدد من الشبابيك في مجموعة من المحافظات”.

وكان منصور، قد طالب السلطات المصرية والاتحاد المصري للعبة، بالسماح لأزيد من 60 ألف مناصر من أجل الدخول لملعب ” برج العرب” في الاسكندرية، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للفريق في منازلته لنهضة بركان.

رئيس الزمالك، طلب في البداية، أن يدخل فقط 30 ألف مناصر، قبل أن يغير رأيه ويطالب بمضاعفة هذا العدد، بعد لقاء أول أمس، في مباراة الذهاب.

ويرغب الزمالك في ممارسة ضغط جماهيري رهيب على لاعبي فريق نهضة بركان، في لقاء العودة، خاصة بعد هزيمته بهدف دون رد، في مباراة الذهاب، أول أمس الأحد، بالملعب البلدي لبركان.