مآساة.. رب أسرة تعرض للحرق رفقة أطفاله: “العافية كلات ولادي المستشفى طلبوا ليا 15 ألف لتغيير الفاصمة”- فيديو

تعرضت أسرة بجماعة دار ولاد زيدوح إقليم الفقيه بن صالح، لحروق خطيرة أصابت طفلين وأب الأسرة، حينما حاول إنقاذ أطفاله من لهيب النيران التي إشتعلت بمنزلهم.

ويحكي أب الأسرة لـ”اليوم 24″، تفاصيل الحادثة التي هزت جماعة دار ولاد زيدوح، بسبب خطورة الحروق التي أصابت الطفلين وكيف تغيرت حياتهم للأسوء بسبب الحادث، وتعاطف الساكنة معه.

ويشير الأب في نفس التصريح، لتهميش الذي تعرض بالمستشفيات، وكيف طالبوه بمبلغ 750 درهم بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، لتغيير الضمادات التي يحملها بيده.