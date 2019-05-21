انت الان تتابع تفاصيل خبر وفد أمريكي يبحث مع العراق إجراءات تطبيق العقوبات على إيران والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 12:51 مساءً - بحث وفد أمريكي رفيع في العاصمة العراقية بغداد، تطورات الأوضاع السياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وتداعيات التوترات الأخيرة عليها، وإجراءات تطبيق العقوبات على إيران.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية العراقي فؤاد حسين، في بغداد، مساء الاثنين، مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي مارشال بيلينغسلي، والوفد المرافق له، بحضور جوي هود، القائم بأعمال السفير الأمريكي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، أن المجتمعين بحثوا الأوضاع السياسية بالشرق الأوسط، وآفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين العراق والولايات المتحدة.

وأوضح البيان أن بيلينغسلي تطرق إلى تطورات المشهد السياسي في المنطقة، والإجراءات التي اتخذتها واشنطن لتطبيق العقوبات على إيران.

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وقدَّم بيلينغسلي "شرحاً موجزاً عن سياسة الولايات المتحدة المستقبلية والعلاقات الثنائية بين العراق وأمريكا، خصوصاً في مجالي الاقتصاد والمال"، بحسب البيان.

من جانبه أكد الوزير حسين أن "الوضع بالمنطقة معقَّد وحساس في آن واحد".

وأمل أن "تُحَلَّ المشاكل العالقة، بالطرق السلمية والدبلوماسية والحوار والمفاوضات"، معتبراً أن "أي توتر أو صراع سيؤثر بشكل سلبي، في جميع دول المنطقة، وبالأخص العراق، وسينعكس ذلك سلباً على الاقتصاد والسوق العراقية".

واتفق الطرفان على "مواصلة التعاون وتبادل الآراء، من أجل حماية الاقتصاد العراقي، وضمان استقراره وحمايته من أية تداعيات تحصل في المنطقة".

وتصاعدت مؤخراً لهجة التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، والأسبوع الماضي أعلنت واشنطن إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وقاذفات استراتيجية إلى الشرق الأوسط، تحت مزاعم وجود معلومات استخباراتية تفيد باستعداد إيران لتنفيذ هجمات قد تستهدف القوات أو المصالح الأمريكية.