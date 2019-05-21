انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 11 عنصراً من "داعش" بعملية عسكرية شمال العراق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 12:51 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل 11 عنصراً من تنظيم "داعش"، خلال عملية أمنية تهدف إلى مطاردة عناصر التنظيم في محافظة صلاح الدين (شمال).

وذكرت خلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع)، في بيان، أن قيادة عمليات صلاح الدين شرعت في "عملية تفتيش وتطهير لجزيرة صلاح الدين، لفرض الأمن والاستقرار فيها".

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ووأفاد البيان بأن العملية أسفرت عن مقتل 11 إرهابياً، والعثور على 13 وكراً و16 حزاماً ناسفاً، وتدمير سيارتين مفخختين وثلاثة أنفاق، والعثور على معملين للتفخيخ.

وبعد دحره نهاية 2017، زاد نشاط "داعش" مؤخراً في محافظات الأنبار (غرباً) وديالى (شرقاً)، ونينوى وكركوك وصلاح الدين (شمالاً)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجياً إلى أسلوبه القديم المتمثل في شن هجمات خاطفة، على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014، بحسب ما تقوله السلطات العراقية.