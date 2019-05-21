الجامعة العربية تدين محاولة الحوثي استهداف مكة المكرمة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، إن محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مكة المكرمة بصاروخين باليستيين تهديد للأمن الإقليمي.

وأضاف أبو الغيط، في بيان، أن "مثل هذه الأعمال الإرهابية تمثل تهديدا خطيرا، ليس فقط لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية وإنما أيضا للأمن الإقليمي ككل، إضافة لكونها تمثل انتهاكا لحرمة الأماكن المقدسة وشهر رمضان الفضيل".

وأكد "التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها الوطني وزعزعة استقرارها، ومساندة الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية لمواجهة هذا التهديد".

وأمس، أعلنت السعودية اعتراض الدفاعات الجوية أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

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وأصدرت السفارة السعودية في واشنطن بيانا جاء فيه: "إن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخين إيرانيي الصنع أطلقهما الحوثيون على منطقة مكة".

وهذه ليست المحاولة الأولى لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لاستهداف مكة المكرمة.

ففي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016 أسقط الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا قبل وصوله إلى مكة المكرمة.

وفي 27 يوليو/تموز 2017 أعلنت قيادة التحالف العربي اعتراض الدفاع الجوي صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات الحوثية باتجاه منطقة مكة المكرمة، في "محاولة يائسة لإفساد موسم الحج".