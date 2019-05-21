شكرا لقرائتكم خبر عن ويدودو يتعهد بأن يكون رئيسا لجميع الإندونيسيين والان مع التفاصيل

تعهد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الثلاثاء، بأن يكون رئيسا للجميع في بلاده، بعد أن أكدت النتائج الرسمية للانتخابات التي جرت في 17 أبريل/نيسان فوزه بفترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات، وفقا للعين الإخبارية.

وقال ويدودو للصحفيين في جاكرتا، في إشارة إلى شريكه في السباق الانتخابي معروف أمين: "بعد تنصيبنا في أكتوبر/تشرين الأول، سنقود ونحمي 100% من الشعب الإندونيسي".

وأوضحت نتيجة التصويت الرسمية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات حصول ويدودو على 55.5% في انتخابات الرئاسة مقارنة مع 44.5% حصل عليها منافسه برابو سوبيانتو الذي رفض الاعتراف بالهزيمة.

وذكر سوبيانتو أنه يرفض النتيجة الرسمية لأنه يعتقد أنه كان هناك غش في الانتخابات، مضيفاً أنه "سيستمر في اتخاذ إجراءات قانونية بما يتماشى مع الدستور للدفاع عن تفويض الشعب والحقوق الدستورية التي انتزعت".

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وكان مسؤول سابق في حملة الجنرال المتقاعد الانتخابية قد قال إنه سيطعن في النتيجة أمام المحكمة الدستورية.

وكثفت السلطات الإندونيسية، الإثنين، من إجراءات الأمن في البلاد، استعدادا لأية اضطرابات تتزامن مع إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية.

ووضعت الشرطة الإندونيسية مزيدا من الأسلاك الشائكة خارج مقر مفوضية الانتخابات، بالإضافة إلى شاحنات مدرعة ومدافع مياه.

واعتقلت السلطات العشرات من الذين تشتبه في أنهم يخططون لشن هجمات لإشاعة الفوضى خلال المظاهرات.

يذكر أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أعلن في مقابلة مع صحيفة محلية، نشرت قبل ساعات، عزمه إجراء تعديل وزاري قبل أن يؤدي اليمين لولاية ثانية مدتها 5 سنوات في أكتوبر/تشرين الأول.