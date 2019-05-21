شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي تنفي سقوط طائرة في دبي والان مع التفاصيل

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية عدم صحة الشائعة التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة أمس في دبي، مشيرة إلى أنها أخبار مضللة.

وأصدرت الهيئة بيانا جاء فيه: "تنفي الهيئة العامة للطيران المدني الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سقوط طائرة اليوم في دبي، وتؤكد أن هذه الأخبار مضللة ولا صحة لها".

وناشدت الهيئة في بيانها الجمهور بعدم تداول هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها المصدر الوحيد لأية معلومات تخص مجال الطيران.