الإنتقالي يرعى أمسية رمضانية للاتحاد العام للمرأة الجنوبية

رعى المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الإثنين، أمسية رمضانية نظمتها اللجنة التحضيرية للاتحاد العام للمرأة الجنوبية في قاعة مطاعم حمراء عدن .

وفي مستهل الأمسية أوضحت ندى عوبلي، رئيسة إتحاد المرأة الجنوبية، أن هذه الأمسية جائت ضمن الأنشطة الرمضانية التي ينظمها الاتحاد لتعزيز المستوى السياسي و الثقافي للمرأة الجنوبية .

وأكدت عوبلي على ضرورة رفع مستوى الوعي السياسي للمرأة الجنوبية للتغلب على العديد من العراقيل التي أبعدتها عن المشاركة السياسية بالفترات الماضية.

وشددت عوبلي على أهمية مشاركة المرأة الجنوبية سياسياً و مشاركتها في عملية صنع القرار ، متمنية للمشاركات في هذه الأمسية التوفيق و النجاح و الخروج بتوصيات تفيد مجتمعهم .

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بدورها أشارت أسماء الريمي عضوة الهيئة الاستشارية لاتحاد عام المرأة الجنوبية إلى أهمية تمكين المرأة الجنوبية سياسياً في الوصول إلى مواقع صنع القرار السياسي .

وأضافت أسماء الريمي أن مشاركة المرأة الجنوبية سياسياً حق إنساني ووطني وتعتبر مقياس لتقدم المجتمعات أو تأخرها، كما أنها تعتبر أحد آليات الفعل داخل المجتمع .

وقدمت الدكتورة أشجان الفضلي ورقة عمل تم تعريف المشاركات خلالها بمفهوم المشاركه السياسية و تاريخ المرأة الجنوبية وأبرز المعوقات التي حالت بينها وبين المشاركة السياسية خلال لفترات السابقة .

وفي ختام الأمسية تم عرض مادة مرئية على الحاضرات، تضمنت أسباب خروج المراغة الجنوبية للتعبير عن حقوقها ، و دار نقاش بين الحاضرات حول العديد من القضاية الشائكة التي تعاني منها المرأة الجنوبية التي أبعدتها عن المشاركه السياسية .