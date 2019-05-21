شكرا لقرائتكم خبر عن قلق روسي من تمركز 5 آلاف "داعشي" شمالي أفغانستان والان مع التفاصيل

أعلن مسؤول أمني روسي، الثلاثاء، تمركز قرابة 5 آلاف إرهابي تابعين لتنظيم داعش في المناطق الشمالية من أفغانستان، معربا عن قلق بلاده من هذا التطور الميداني، وفقا للعين الإخبارية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مدير جهاز الأمن الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم، أن قرابة 5 آلاف مسلح من فرع ما يسمى "ولاية خراسان" التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي يتمركزون في المناطق الشمالية من أفغانستان بالقرب من حدود بلدان رابطة الدول المستقلة.

وقال بورتنيكوف: "يثير قلقنا انتقال المجموعات الإرهابية إلى المناطق الشمالية من أفغانستان المحاذية لبلدان رابطة الدول المستقلة (مظلة دولية تضم 12 من دول الاتحاد السوفيتي سابقا)، ففي تلك المناطق يتمركز 5 آلاف مسلح من "ولاية خراسان" فرع "داعش".

وأضاف: "حصلنا على معلومات موثوقة حول ممارسة المجرمين لطرق وأساليب جديدة لأنشطة تخريبية، حيث يملكون مواد وتكنولوجيا وبنية تحتية لإنتاج الأسلحة الكيميائية والسموم الحيوية، كما تستخدم الطائرات المسيرة كوسيلة للنقل".

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ومني داعش بهزيمة كبيرة في العراق وسوريا إثر حرب طاحنة استمرت أكثر من 4 سنوات وأعلنت البلدان تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرته غير أن التنظيم لا يزال يحتفظ بموطئ قدم داخل الأراضي السورية على حدود العراق.

ويسعى التنظيم للتوسع في مناطق جديدة وإقامة علاقات مع الإرهابيين المحليين بعد سقوط دولته المزعومة.

وأعلن مؤخرا تأسيس ما سماها "ولاية الهند"، في إقليم كشمير المتنازع عليه بين نيودلهي وإسلام آباد.

وكان "داعش" أعلن نيته التوسع في كشمير عام 2016، وتشكيل جماعة جديدة تحت اسم "داجك" في جامو وكشمير، ويعتقد أن لديه عددا قليلاً من المجندين في المنطقة التي توجد بها جماعات انفصالية أخرى لا تشاركه رؤيته التوسعية.