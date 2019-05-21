شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الشرعية تحرر مواقع استراتيجية في صعدة والان مع التفاصيل
تمكن الجيش الوطني أمس الإثنين، من تحرير مواقع استراتيجية، في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة شمال البلاد.
وحرر الجيش، جبال نهوقة، والتبة البيضاء، وتبة الطيران، في مديرية كتاف، بعد هجوم مباغت مسنوداً بمقاتلات التحالف العربي، على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في تلك المناطق، حسب ما ذكر موقع الجيش اليمني "سبتمبرنت".
وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا التي لاذت بالفرار، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة.
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