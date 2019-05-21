شكرا لقرائتكم خبر عن إرضاء لإسرائيل.. الجزيرة تعاقب 2 من موظفيها بسبب فيديو "الهولوكوست" والان مع التفاصيل

لا تزال بوق الحمدين "قناة الجزيرة القطرية"، تقود حملة الخنوع والرضوخ أمام الاحتلال الإسرائيلي، في تأكيد جديد على العلاقات المشبوهة بين إسرائيل والنظام القطري، التي خرجت من السرية والكتمان التام إلى العلن المفضوح.

ورضخت شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية أمام الغضب الإسرائيلي على فيديو نشر على AJ+، يقلل من هول محرقة اليهود التي ارتكبها النازي الألماني هتلر والمعروفة باسم "الهولوكوست"، لكن الأمر لم يكتفي بحذف مقطع الفيديو، بل امتد لإيقاف الصحافيين المنتجين للعمل ومعاقبتهم.

واعتبرت بوق عصابة الدوحة أن الفيديو أظهر قطر في وضع حرج أمام حليفتها إسرائيل، ما يشير إلى مدى التطبيع والعلاقات الذي وصلت إليه حكومة تميم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت قناة الجزيرة، في بيان لها، إنها "اتخذت إجراءات إدارية تأديبية بحق اثنين من صحافييها أنتجا مقطعاً مصوراً عن الهولوكوست"، وأثرها في الصراع الفلسطينيّ الصهيونيّ؛ الأمر الّذي أثار غضب إسرائيل.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية ممثلة في حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصفت الفيديو بـ"الكاذب" و"المعادي للساميّة"، وأنّه حاول "الإقلال من هول المحرقة"، فيما جاءت الجزيرة على هذا النهج، إذ ادعت أنه "خالف المعايير والضوابط التحريرية لشبكة الجزيرة الإعلامية" ولذلك قررت اتخاذ إجراءات ضد الصحافيين الذين أنتجوه.

وقد حذفت قناة AJ+ التابعة "لشبكة الجزيرة الإعلاميّة" الفيديو المذكور، الذي قدمته الصحفية منى حوا، والمنشورات المرافقة له من كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فور ملاحظة أن محتواه يتعارض مع معايير القناة، وفق ما أعلنت الشبكة في بيان، اليوم الأحد.

وقال المدير التنفيذي للقطاع الرقمي بالشبكة، ياسر بشر، إنّ "المقطع المصوّر تضمن إساءة واضحة، وأن الشبكة تتبرأ منه ولا تقبل بنشر مثل هذا المحتوى على منصاتها وقنواتها الرقمية".

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ونقل موقع "العربي الجديد" أحذ أذرع تميم الإعلامية، أن بشر أعلن في رسالة داخلية للموظفين في الشبكة عن "برنامج تدريبي إلزامي يعزّز الوعي بحساسية بعض القضايا لدى منتجي المحتوى الرقمي للشبكة".

وعلّقت مديرة قنوات AJ+، ديمة الخطيب، قائلة إنه "تم إنتاج الفيديو من دون الإشراف التحريري اللازم"، وفق ما نقلته العربي الجديد. وقالت إنه تتم مراجعة ضوابط الإنتاج والنشر "لضمان عدم خروج أي مادة عن المسار المعتمد في أي ظرف كان".

وزعمت قناة الفتنة أن ميثاقها المهني ينصّ على "التمسك بالقيم الصحافية، من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقلالية ومصداقية وتنوع، دون تغليب الاعتبارات التجارية أو السياسية على المهنية، والتعامل الموضوعي مع التنوع الذي يميز المجتمعات البشرية بكل ما فيها من أعراق وثقافات ومعتقدات وما تنطوي عليه من قيم وخصوصيات ذاتية لتقديم انعكاس أمين وغير منحاز عنها".

يذكر أن الفيديو حمل تناقضا فجا، حيث سعت الجزيرة إلى تقسيم خطابها الإعلامي أحدهما للمشاهد العربي والآخر للمشاهد الأجنبي، والتي تفتقر إلى الالتزام بالمعايير الأساسية للدقة والمسؤولية، وتعمدها تحريف التغطيات والمعلومات لخدمة مصالح إمارة الإرهاب، وانقسام الخطاب، بحيث يقدم الموجه للعرب معلومات محرفة، فيما يقدم الخطاب الآخر الموجه للغرب معلومات أخرى مختلفة تماما.

فالغريب في الأمر، أن نفس المنصة بنسختها الإنجليزية، سبق أن نشرت مادة فيلمية تخالف تماما ما جاء في النسخة العربية، حيث استضافت في نسختها الإنجليزية إحدى الناجيات من مذبحة الهولوكوست النازية، والتي تحدثت عن كيفية نجاتها من محرقة اليهود، ما يشير إلى إيمان المنصة التام بـ"الهولوكوست".

تناقضات الجزيرة في خطابيها سواء أمام المشاهد العربي أو الغرب، يؤكد وجود انفصام لدى الشبكة القطرية، التي منذ أن تأسست، لعبت جماعة الإخوان دورًا حاسمًا في برمجتها ووضع السياسة التحريرية لها، مما وفر دعمًا قويًا إيديولوجيًا للشبكة.

واعتبر مراقبون أن رضوخ الشبكة القطرية أمام غضب تل أبيب، يؤكد وجود مصالح متبادلة تسعى عصابة الدوحة إلى عدم خسارتها، ففي الوقت الذي اتخذت الجزيرة إجراءات سريعة لتلافي هذا الخطأ الذي ارتكب بحق الاحتلال الإسرائيلي، في المقابل تطلق دويلة الحمدين عبر منصاتها الإعلامية عشرات التقارير والأبحاث ومقاطع الفيديو التحريضية والمثيرة للفتنة ضد السعودية ودول الرباعي العربي، وغيرها من الدول العربية والإسلامية يوميًّا، دون أي تدخُّل بالحذف أو التعديل بالرغم من آلاف التعليقات السلبية التي يتلقونها عليها.