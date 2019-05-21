شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يحذر من تفكيك أوروبا ويطالب بـ"معاهدة تأسيسية" والان مع التفاصيل

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، أنّه رأى "للمرة الأولى تواطؤاً بين القوميين ومصالح أجنبية" بهدف "تفكيك أوروبا"، مشيراً بالتحديد إلى ستيف بانون "القريب من السلطات الأمريكية" والروس الذين "لم يتدخّلوا يوماً لهذا الحدّ"، وفقا للعين الإخبارية.

وأضاف ماكرون خلال مقابلة مع صحف ناطقة بالفرنسية "لا يمكننا أن نشعر إلا بالقلق. ينبغي على المرء ألا يكون ساذجاً. لكنّي لا أخلط بين الدول وبعض الأفراد، حتى إذا كانوا مجموعات ضغط أمريكية أو أوليجارشيين روساً قريبين من الحكومات".

كما دعا ماكرون إلى "معاهدة تأسيسية" للاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الأوروبية المقرّرة الأحد المقبل، وذلك بهدف "تحديد استراتيجية أوروبا للسنوات الخمس المقبلة".

وقال ماكرون "أريد معاهدة تأسيسية أوروبية بعد الانتخابات، بحيث يأخذ رؤساء الدول والحكومات مع المفوضية الجديدة ومسؤولي البرلمان والمواطنين، وقتهم لتحديد استراتيجية أوروبا على مدار السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك التغييرات التي يريدون إدخالها على المعاهدات".