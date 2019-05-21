شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الامارات يعلن عن إطلاق نظام الإقامة الدائمة والان مع التفاصيل
أعلن نائب رئيس الامارات، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، الثلاثاء، 21 أيار، 2019، اطلاق نظام اقامة البطاقة الذهبية الدائمة في الامارات.
وذكر آل مكتوم في تغريدة على موقعه بتويتر "أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) في دولة الامارات"، مبيناً أنها، "اقامة دائمة للمستثمرين وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون".
وبين أن، "الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم".
وقال أنه، "سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات... نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا"، مبيناً أن، "جميع المقيمين في دولة الامارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات".
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