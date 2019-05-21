شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الحكومة: ما جرى في موانئ الحديدة يخالف اتفاق ستوكهولم والان مع التفاصيل

قال معين عبدالملك رئيس الحكومة ، الإثنين، إن ما جرى في الحديدة من تسليم مليشيا الحوثي الموانئ لأنفسهم على مرأى ومسمع الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن ورئيس لجنة إعادة الانتشار، يخالف اتفاق ستوكهولم، وهو أمر غير مقبول.

وأضاف عبدالملك، خلال لقائه السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، أن هذه الخطوة تخالف بشكل صريح نص وروح اتفاق ستوكهولم.

وانتقد رئيس الحكومة اليمنية، الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي مارتن جريفيث أمام مجلس الأمن الدولي، والتي بارك فيها الخطوات الحوثية الأحادية في موانئ الحديدة الثلاثة والانسحاب الوهمي منهم.

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وتابع: "مهام المبعوث الأممي ورئيس لجنة إعادة الانتشار هي تطبيق قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الموقع عليها، وليس مباركة الخطوات الأحادية الالتفافية للاستمرار في الحرب ضد الشعب اليمني".

وهذا هو أول انتقاد من أرفع مسؤول في الحكومة لأداء المبعوث الأممي، المتهم بمحاباة مليشيا الحوثي والرضوخ لابتزازها وخصوصا فيما يتعلق بملف الحديدة.

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، الإثنين، أن نجاح اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة يرتبط بتفعيل آلية الرقابة الثلاثية للتحقق من التنفيذ وفقاً لاتفاق ستوكهولم وقرارات مجلس الأمن ٢٢١٦، ٢٤٥١، ٢٤٥٢.

وأشار اليماني، خلال لقائه السفير البريطاني لدى اليمن ميشيل آرون، إلى تلاعب الطرف الانقلابي والتفافه على ما تم الاتفاق عليه وتسليم الموانئ لاتباعه والإعلان عن انسحابه منها الأمر الذي لا يمكن القبول به.