شكرا لقرائتكم خبر عن سفارات الإمارات تواصل تنفيذ مشاريع رمضانية في عدة دول والان مع التفاصيل

تواصل سفارات وقنصليات دولة الإمارات الإشراف على تنفيذ المشاريع الرمضانية المقدمة من الهيئات والمؤسسات الخيرية الإماراتية في العديد من دول العالم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، وفقا للعين الإخبارية.

وفي هذا الصدد، أشرف سعيد مهير الكتبي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الدولة بالرباط على توزيع المساعدات الغذائية ضمن مشروع "إفطار صائم" الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المملكة المغربية.

كما وزعت سفارة الإمارات في جمهورية جنوب أفريقيا السلال الغذائية المقدمة من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في مدينتي كيب تاون وجوهانسبرج، وذلك تحت إشراف فاطمة يوسف السويدي السكرتيرة الأولى بالسفارة.

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كما أقامت فاطمة خميس سالم خلفان المزروعي سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة الدنمارك مأدبة إفطار جماعي بمناسبة الشهر الفضيل حضرها لفيف من أطياف المجتمع الدنماركي.

ووزعت سفارة الإمارات في رواندا السلال الغذائية والمواد التموينية على عدد كبير من المسلمين بالعاصمة كيغالي، وذلك ضمن مشروع "إفطار صائم" الذي تموله مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار الجهود الخيرية التي تقوم بها دولة الإمارات خاصة خلال شهر رمضان الكريم، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.