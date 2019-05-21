شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تودع الحياة غرقا في سيل جارف بدوعن والان مع التفاصيل
شهدت عدد من مناطق حضرموت امطارا غزيرة نتج عنها جريان السيول من السهول والوديان.
وسجلت على اثر السيول الجارفة عدد من حالات الفقدان والوفيات .. ففي منطقة قيدون بمديرية دوعن فارقت شابة الحياة يوم الاحد، بعد غرقها في مياة شعب قيدون.
واكد مواطنون ان شابة تبلغ من العمر حوالي 17 عاماً فارقت الحياة بعد غرقها إثر سقوطها المفاجئ في الساقية أثناء مشاهدتها للسيل حوالي الساعة الثامنة والنصف.
وبحسب المصدر فان محاولات الشباب المتواجدين في المكان لم تفلح في انقاذها، وتم العثور على جثتها فيما بعد في مكان آخر بعيدا عن مكان سقوطها.
وصبيحة الاثنين وري جثمان الفتاة الثرى عقب انتشالها، لتضيف بذلك ضحية اخرى من ضحايا السيول الجارفة جراء الامطار التي تشهدها عدد من محافظات الجمهورية تأثرا بالحالة المناخية رحمة.
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