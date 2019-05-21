بالصور: حضورٌ قوي لأزياء المصممين العرب على سجادة مهرجان كان السينمائي الحمراء

شاهدنا بريانكا شوبراPriyanka Chopra في اطلالة ساحرة على السجادة الحمراء خطفت بها الأنظار، وبدت فيها مثل عروس ملكية في فستان من التول باللون الأبيض حمل توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة Georges Hobeika، الفستان مكشوف الأكتاف مع تنورة كلوش وقد نسقت معه مجوهرات ماسية لافتة.

درة زروق مثل الأميرات في فستان من علي يونس:



درة زروق أيضًا اختارت اطلالة حملت توقيع مصمم الأزياء العربي علي يونس Ali Younes وبدت فيها مثل الأميرات، وكان عبارة عن فستان سهرة باللون الزهري من قماش التفتا من دون أكمام، ومزين بشريطة كبيرة من الأمام، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية بارزة مرصعة بأحجار باللون الأزرق.

إيزابيل غولارت في بدلة رسمية من زهير مراد:



عارضة الأزياء إيزابيل غولارت Izabel Goulart اختارت اطلالة براقة من زهير مراد Zuhair Murad، جمعت فيها بين الأناقة والعصرية وكان عبارة عن بدلة باللون الفضي، مؤلفة من جاكيت بليزر وبنطلون بقصة أرجل واسعة من شق طويل على الساق، وقد نسقت مع اللوك صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي أيضًا، وأقراطًا ماسية ناعمة.

نادين لبكي في فستان أزرق من إيلي صعب:



نادين لبكي شاهدناها في اطلالة مشرقة باللون الأزرق النيلي على السجادة الحمراء، في فستان مميز بتصميم ناعم من إيلي صعبElie Saab بقصة الكتف الواحد، ومتفاوت الأطوال من الأمام، ومزين بالكشكش بطريقة ناعمة، وقد نسقت معه صندلًا ذهبيًّا بكعب عالٍ ومجوهرات ماسية بارزة.