نائب عن صادقون: استهداف الخضراء مسرحية فاشلة خلفها طرف ثالث

وقال البلداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك طرفاً ثالثاً وأطرافاً دولية تعمل على خلق أزمة بالمنطقة وهي تريد الدفع باتجاه ضرب إيران وهو من يقف خلف استهداف المنطقة الخضراء في بغداد، كما أن البعض يريد دفع دول معينة لتلك الحرب"، مبيناً أن "استهداف ميناء الفجيرة بالإمارات وقضية ارامكو بالسعودية جميعها أمور خلفها مستفيد واحد يريد خلط الأوراق وإشعال الفتنة والصراعات بالمنطقة".وأضاف البلداوي، أنه "لا يوجد أي طرف مستفيد من اندلاع الحرب بين إيران وأميركا، ودخول المنطقة فيها فستحرق الأخضر واليابس، وسيتأثر بها كل العالم لأن منطقة الخليج هي مصدر اقتصادي مهم لجميع دول العالم"، لافتاً إلى أن "مسرحية استهداف المنطقة الخضراء بصاروخ هي مسرحية فاشلة والعراق لن يذهب باتجاه أن يكون الشرارة التي تقود الحرب بالمنطقة، فالعراق كان وما يزال وسيبقى هو صمام الأمان لنشر السلم بالمنطقة واللاعب رقم واحد في إدارة سياسة المنطقة وإيجاد سياسة معتدلة تعمل على جمع الأطراف المتناحرة وإبعاد شبح الحرب عنها".وأكد البلداوي، أن "كل ما موجود من سفارات وهيئات دبلوماسية ومؤسسات دولية تعمل في العراق هي محمية بالقانون العراقي ونحن داعمون للحكومة للحفاظ على مستوى الاعتدال الذي مارسته في التعامل مع الأزمات وأن ننأى بعيداً عن سياسة المحاور بالمنطقة والعالم".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الأول الأحد (19 ايار 2019)، عن سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء في بغداد دون حدوث إصابات بشرية.