إطلاق نار بين مسلحين وقوات الأمن في مقاطعة شوبيان بالهند

أكدت تقارير إعلامية هندية، الثلاثاء، وقوع تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وفريق أمني في منطقة الغابات الواقعة بمنطقة ياروان بمقاطعة شوبيان.

ولم تكشف وكالة (NBI) الهندية، التي أوردت الخبر، عن مزيد من التفاصيل.

وانفجرت عبوة ناسفة، اليوم، بولاية تشاتيسغار وسط الهند؛ ما أسفر عن إصابة اثنين من قوات الأمن.

وكانت الشرطة الهندية قد أعلنت، في وقت سابق، أن عناصر الأمن داهمت موقعا تابعا للمتمردين الماويين في ولاية تشاتيسغار، حيث قتلوا عنصرين يشتبه بتورطهما في هجوم استهدف موكبا انتخابيا قبل الجولة الأولى من الانتخابات أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بحسب الشرطة.

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ويحارب المتمردون اليساريون الدولة، منذ عقود، ويقولون إنهم يحاربون من أجل من حرموا من ازدهار اقتصادي طويل الأمد في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي.

وشهدت الهند انتخابات تشريعية استمرت أسابيع، حيث تشهد الهجمات التي يشنها المتمردون الماويون عادة تصاعدا في فترة الانتخابات في البلاد.

وفي 10 مايو/أيار الجاري، قُتل مسلح واحد إثر اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن الهندية، بمقاطعة "شوبيان" بالشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

وأكدت الشرطة الهندية، حينها، عثورها على أسلحة وذخيرة بحوزة المسلح القتيل.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران؛ شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".