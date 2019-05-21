اعتراف ناقص.. بوينج تقر بخلل في «737 ماكس» لأول مره

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تحطم طائرة بوينج 737 ماكس في إثيوبيا - أرشيفية
بعد تكرار كوارث طائراتها طراز 737 ماكس، أعلنت شركة بوينج الأمريكية، أنها أرغمت على تصحيح خلل في أجهزة محاكاة مخصصة لتدريب طياري طائرات 737 ماكس، التي شهدت كارثتين جويتين أودتا بحياة 346 شخصا، وقالت الشركة في رسالة أوردتها قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الأحد، إن بوينج قامت بتصحيحات في برنامج جهاز محاكاة الطيران وأعطت معلومات إضافية لمشغلي النظام للتأكد من أن التجربة تمثل ظروف الطيران المختلفة، ولم تحدد بوينج التاريخ الذي لاحظت فيه الخلل، وما إذا كانت أبلغت المنظمين.
وأكدت الشركة أن التغييرات التي قامت بها ستحسن تدريب الطيارين على أجهزة المحاكاة، مضيفا أن بوينج تعمل حاليا بشكل وثيق مع الشركات المصنعة للنظام والمنظمين على هذه التعديلات والتحسينات. وأوضحت بوينج أن البرنامج المستخدم في أجهزة محاكاة الطيران كان غير قادر على استنساخ بعض ظروف الطيران، خصوصا تلك التي أدت
وأكدت الشركة أن التغييرات التي قامت بها ستحسن تدريب الطيارين على أجهزة المحاكاة، مضيفا أن بوينج تعمل حاليا بشكل وثيق مع الشركات المصنعة للنظام والمنظمين على هذه التعديلات والتحسينات.
وأوضحت بوينج أن البرنامج المستخدم في أجهزة محاكاة الطيران كان غير قادر على استنساخ بعض ظروف الطيران، خصوصا تلك التي أدت إلى حادثة طائرة 737 ماكس التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في 10 مارس الماضي في جنوب شرق أديس أبابا بعد دقائق قليلة من إقلاعها وأسفرت عن 157 قتيلا.
وفي أكتوبر الماضي، تحطمت طائرة شركة لايون إير، وهي من طراز 737 ماكس-8 في إندونيسيا، وقتل جميع ركابها وعددهم 189 شخصا، لأسباب مشابه لطائرة الخطوط الإثيوبية.
وهذه المرة الأولى التي تعترف فيها بوينج بخلل في التصميم بشأن معدات 737 ماكس.
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