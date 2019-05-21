انت الان تتابع اعتراف ناقص.. بوينج تقر بخلل في «737 ماكس» لأول مره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحطم طائرة بوينج 737 ماكس في إثيوبيا - أرشيفية

بعد تكرار كوارث طائراتها طراز 737 ماكس، أعلنت شركة بوينج الأمريكية، أنها أرغمت على تصحيح خلل في أجهزة محاكاة مخصصة لتدريب طياري طائرات 737 ماكس، التي شهدت كارثتين جويتين أودتا بحياة 346 شخصا، وقالت الشركة في رسالة أوردتها قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الأحد، إن بوينج قامت بتصحيحات في برنامج جهاز محاكاة الطيران وأعطت معلومات إضافية لمشغلي النظام للتأكد من أن التجربة تمثل ظروف الطيران المختلفة، ولم تحدد بوينج التاريخ الذي لاحظت فيه الخلل، وما إذا كانت أبلغت المنظمين.

وأكدت الشركة أن التغييرات التي قامت بها ستحسن تدريب الطيارين على أجهزة المحاكاة، مضيفا أن بوينج تعمل حاليا بشكل وثيق مع الشركات المصنعة للنظام والمنظمين على هذه التعديلات والتحسينات. وأوضحت بوينج أن البرنامج المستخدم في أجهزة محاكاة الطيران كان غير قادر على استنساخ بعض ظروف الطيران، خصوصا تلك التي أدت

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