الان تتابع وزير المالية الفرنسية: أوروبا لن تخضع للتهديدات الإيرانية بالانسحاب من الاتفاق النووي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل باريس - الخليج 365:
قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو ماري، اليوم، إن أوروبا لن تخضع للتهديدات الإيرانية بالانسحاب من الاتفاق النووي، منوها في الوقت ذاته عن أن الأوروبيين يواجهون ضغوطا هائلة من واشنطن بسبب آلية التجارة مع إيران.
وأضاف ماري أن تهديدات إيران بالإنسحاب من الاتفاق النووي لا يفيد تأسيس آلية للتجارة.
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