النشرة: قوة اسرائيلية مشطت الطريق العسكري ما بين الوزاني ووادي العسل

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر مشطت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي ما بين تلال الوزاني ووادي العسل مرورا بالعباسية، وكان عناصر الدورية يتوقفون من حين لآخر عند البوابات الحديدية لتفقد اجهزة المراقبة المثبتة على السياج، قابله في الجانب اللبناني وفي نقاط قريبة من السياج في محور الماري والمجيدية دوريات مماثلة ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لمراقبة الوضع.
وفي السياق عينة ذكر سكان المنطقة انهم سجلوا ليلا دوريات مؤللة للجيش الاسرائيلي بمحاذاة السياج ما بين العباسية والعجر وتزامن ذلك مع تحليق لطائرة استطلاع في سماء المنطقة.
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