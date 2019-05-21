النشرة: قوة اسرائيلية مشطت الطريق العسكري ما بين الوزاني ووادي العسل

افاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأن "قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر مشطت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي ما بين تلال الوزاني ووادي العسل مرورا ب​العباسية​، وكان عناصر الدورية يتوقفون من حين لآخر عند البوابات الحديدية لتفقد اجهزة المراقبة المثبتة على السياج، قابله في الجانب اللبناني وفي نقاط قريبة من السياج في محور ​الماري​ والمجيدية دوريات مماثلة ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ لمراقبة الوضع.

وفي السياق عينة ذكر سكان المنطقة انهم سجلوا ليلا دوريات مؤللة للجيش الاسرائيلي بمحاذاة السياج ما بين العباسية والعجر وتزامن ذلك مع تحليق ل​طائرة​ استطلاع في سماء المنطقة.