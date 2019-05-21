الشيخ ياسين: قوة لبنان في وحدته الوطنية وعيشه المشترك

قدم رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة ​الشيخ علي ياسين​ على رأس وفد من العلماء واجب العزاء الى متروبوليت صور للروم الملكيين الكاثوليك برحيل الاب ​وليم نخلة​ حيث كان في استقباله ​المطران ميخائيل ابرص​ وعائلة الراحل في صالون المطرانية.

وفي تصريح له أكد ياسين أن "قوة ​لبنان​ في وحدته الوطنية وعيشه المشترك اللذين انتجا ذهبية ​الجيش​ والشعب و​المقاومة​"، مشيرا الى أن "التكاتف الاسلامي المسيحي حافظ على لبنان ونصره ومنعته في وجه كل المؤامرات".