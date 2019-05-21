الشيخ ياسين: قوة لبنان في وحدته الوطنية وعيشه المشترك

قدم رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين على رأس وفد من العلماء واجب العزاء الى متروبوليت صور للروم الملكيين الكاثوليك برحيل الاب وليم نخلة حيث كان في استقباله المطران ميخائيل ابرص وعائلة الراحل في صالون المطرانية.
وفي تصريح له أكد ياسين أن "قوة لبنان في وحدته الوطنية وعيشه المشترك اللذين انتجا ذهبية الجيش والشعب والمقاومة"، مشيرا الى أن "التكاتف الاسلامي المسيحي حافظ على لبنان ونصره ومنعته في وجه كل المؤامرات".
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