شهيب تابع مع اللجنة الإستشارية للقرض الدولي تقييم الحاجات

ترأس وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ اجتماعا للجنة الإستشارية لدراسة تقييم الحاجات في مشروع القرض والهبة الدولية لأغراض التربية S 2 R 2 واستمع الحضور إلى عرض قدمه مايك نايلور عن المستجدات في دراسة تقييم الحاجات، التي شملت التخطيط و​القيادة​ الإستراتيجية والإدارة والتمويل والموارد البشرية والتواصل والشفافية والإشراف التربوي والتعليم والبحث وتطوير الأنظمة وعصرنة المؤسسات وتطوير المناهج والتدريب وقياس أداء النظام التعليمي، وتم عرض الأولويات في المديرية العامة للتربية والمركز التربوي، كما تم استشراف مرحلة التنفيذ بناء على الواقع.

ثم اجتمع شهيب مع مدير ​محمية أرز الشوف​ نزار هاني في حضور المستشارة التربوية لينا بيطار واطلع منه على الأنشطة المشتركة بين ​المحميات​ و​وزارة التربية​ من خلال التعاميم المشجعة لزيارة المحميات وتنفيذ الأنشطة في ​المدارس الرسمية​ والخاصة و​الجامعات​ ومن خلال المركز التربوي وضمن ورشة تطوير المناهج التربوية، وذلك ضمن إطار رفع الوعي حول النظام الإيكولوجي وحماية ​البيئة​ والغابات وصولا إلى ترسيخ سلوكيات بيئية شاملة وتعزيز التفاعل مع المجتمع المحلي.

وعبر شهيب عن "اهتمامه الكبير بهذا الجانب في التربية، مشيدا بـ"النشاط والإندفاع الذي يعرف به مدير المحمية، وأعطى توجيهاته لتوسيع إطار الأنشطة بين التلامذة والجامعات والعمل على تأمين وصول تلامذة المدارس الرسمية إلى المحميات وتنفيذ برامج هادفة ومفيدة لهم وللطبيعة"، مشيرا الى "التعاون مع ​وزارة البيئة​ ومع الجامعات لتعميم الأنشطة المفيدة للطبيعة والغابات وكل مكونات البيئة من ​المياه​ والهواء والتربة وصولا إلى فرز ​النفايات​ وتركيز الوعي البيئي في المناهج والأنشطة والممارسات اليومية للطلاب".