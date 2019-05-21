النشرة: تسلم وتسليم في الكتيبة الاسبانية في سهل ابل السقي

افاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأن القائد العام ل​قوات اليونفيل​ الجنرال ​ديل كول​ رعى حفل تسلم وتسليم بين ​الكتيبة الاسبانية​ 30 التي انهت خدمهتا في ​جنوب لبنان​ والكتيبة 31 التي حلت مكانها وذلك في مقر قيادة الكتيبة في سهل ابل السقي بحضور قائد قطاع جنوب الليطاني في ​الجيش اللبناني​ روجيه الحلو وقادة الوحدات الدولية العاملة في القطاع الشرقي وفاعاليات من ابناء المنطقة.

وفي كلمة له اكد قائد القطاع الشرقي في اليونفيل انطونيو روميريو على "تشجيع موظفي اليونفيل والجيش اللبناني والسلطات الدينية وكل ​الشعب اللبناني​ على ان نكون اكثر اتحادا من اي وقت مضى لكي نستطيع معا مواصلة النضال من اجل ان يعم السلام في الارض اللبنانية المباركة".

من جهته اشار الجنرال كول الى ان "عمل اليونفيل وتوطيد علاقتها مع السطان المحليين والقيام بدورها من اجل تطبيق القرار 1701"، مضيفا:" ان عملكم مع الافرقاء المعنية بوقف اطلاق النار عزز الامن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا على "العلاقة المتينة والتعاون القائم بين اليونفيل والجيش اللبناني وكذلك مع السلطات المحلية".

بالمناسبة سلم العميد حلو القائد العام وسام الاستحقاق الوطني باسم رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​.