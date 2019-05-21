السيد: أميركا وإسرائيل يريدان تحييدنا اليوم وحصْر المواجهة مع إيران في الخليج

اشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "مساعد وزير ​الخارجية الاميركية​ لشؤون الشرق الاوسط ​ديفيد ساترفيلد​ جاءنا أمس بإيجابيات من ​إسرائيل​، منذ شهر جاءنا من هناك مهدداً بسقوف عالية، ماذا عدا مما بدا؟ في ال​سياسة​ لا يحل الروح القُدُس، ​أميركا​ وإسرائيل يريدان تحييدنا اليوم وحصْر المواجهة مع ​إيران​ في ​الخليج​، ثم يعودان علينا بعدها بالنوايا القديمة: "قضْم الحدود الجنوبية برّاً وبحراً".

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