لفت وزير الدولة لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ في تصريح له قبيل جلسة الحكومة المنعقدة في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى أن "اقرار ​الموازنة​ سيتم في جلسة تعقد ب​بعبدا​ وتحديد موعدها مرهون بمسار ​النقاش​ في حال الانتهاء منها في جلسة اليوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر جريصاتي: تحديد موعد جلسة بعبدا مرهون بمسار النقاش بحال الانتهاء من الموازنة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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