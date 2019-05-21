عبود: لا يوجد شيء بالموازنة من توصيات سيدر

سأل الوزير السابق ​فادي عبود​ في حديث تلفزيوني، "لماذا لبنان هو البلد الوحيد الذي فيه tva وفي الوقت نفسه يخترع ضريبة جديدة على كل المستوردات"، لافتا إلى انه "إذا أردنا أن نأخذ القيمة التراكمية لضريبة الـ 2 بالمئة ستزيد الاسعار 4 بالمئة لذلك كان من الافضل زيادة الـTVA".

وشدد على انه " ضد تخفيض الرواتب نهائيا لكن أليست التقديمات التقاعدية بحاجة إلى الاصلاح؟ وأليست الاكراميات التي يقاضوها أيضا بحاجة إلى اصلاحات؟"، مشددا على انه "يجب القيام بعدة اصلاحات من دون المس بالرواتب".

ولفت إلى ان "​القطاع العام​ حصّل بالحوار كل ما طلبه، والحوار اقتصر على مضوع الدرجات ولم ندخل بالعمق والاصلاح"، معتبرا ان "الحقوق المكتسبة ليس انجيلا أو قرآنا وهناك أمور قابلة للحوار ويجب اعادة النظر بها".

وأضاف "أنا مع اشراك المصارف بخفض العجز والحديث عن هذا الموضوع قائم وأعتقد ان المصارف ليست سلبية بهذا المجال". واعتبر انه "لا يوجد شيء بالموازنة من توصيات سيدر".