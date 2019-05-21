بو صعب: ما زلنا نناقش اذا كان للتدبير الرقم 3 علاقة بالموازنة أم لا

لفت وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في تصريح له قبيل ​جلسة الحكومة​ المنعقدة في ​السراي الحكومي​ برئاسة رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ إلى أن "الأمور تختلط لدى البعض وما زلنا نناقش اذا كان للتدبير الرقم 3 علاقة ب​الموازنة​ أم لا، واذا كان للمادة علاقة بموازنة 2019او 2020".

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