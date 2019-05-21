نهرا طالب قائد درك منطقة الشمال بقمع ظاهرة حرق الدواليب واطلاق المفرقعات

ارسل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، كتابا الى قائد درك منطقة الشمال الاقليمية العقيد يوسف درويش، طلب فيه التشدد في قمع ظاهرة حرق الدواليب في الشمال وتحديدا في منطقتي الميناء وطرابلس واميون في الكورة، واحالة الفاعلين الى القضاء المختص، وجاء في الكتاب: "حضرة قائد منطقة الشمال الاقليمية، بعد تكاثر ظاهرة حرق الدواليب في الشمال وتحديدا في منطقتي الميناء وطرابلس واميون الكورة، وبعد ورود العديد من الشكاوى الينا والى وزارة البيئة. الاطلاع والايعاز لمن يلزم وحفاظا على الصحة والسلامة العامة، التشدد في قمع هذه الظاهرة المضرة بالبيئة وبالصحة العامة وتوقيف الفاعلين واحالتهم الى القضاء المختص".
كما ارسل نهرا كتابا اخرا الى العقيد درويش، طلب فيه التشدد بمنع اطلاق المفرقعات النارية وبيعها ومصادرة الكميات التي تباع في المحلات غير المرخصة اصولا، وجاء في الكتاب:"حضرة قائد درك منطقة الشمال الاقليمية، بعد تفاقم ظاهرة اطلاق المفرقعات النارية في منطقة طرابلس، تحديدا في الاحياء الداخلية، مما يؤدي الى ازعاج المواطنين والحاق الضرر والاذى بالاشخاص والممتلكاتة الخاصة وهلع بين الاهالي، الاطلاع والايعاز لمن يلزم، وحفاظا على الصحة والسلامة العامة، التشدد بمنع اطلاق المفرقعات النارية وبيعها ايضا، ومصادرة الكميات التي تباع في المحلات غير المرخصة اصولا وعلى الارصفة والطرقات".
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