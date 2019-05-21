علي حسن خليل: الموازنة انتهت بالنسبة لي ولوزارة المال

لفت وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له قبيل ​جلسة الحكومة​ المنعقدة في ​السراي الحكومي​ برئاسة رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ إلى أن "المطروح في العشرين ملف اليوم هي رسوم لا علاقة لها ب​الموازنة​"، مشيراً إلى أن "الموازنة انتهت بالنسبة لي ولوزارة المال".

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