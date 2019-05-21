ابو فاعور: النسخة التي وزعت ليل امس لمشروع الموازنة نهائية

اشار وزير ​الصناعة​ وائل ابو فاعور الى ان النسخة التي وزعت ليل امس لمشروع ​الموازنة​ نهائية، واوضح في تصريح له قبيل جلسة الحكومة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2019، ان عشرين ملفا اقتصاديا معدين بين وزارتي ​الاقتصاد​ والصناعة يناقشون اليوم ويتوقع ان يكون مردودهم بنحو 70 مليون ​دولار​، وبالتالي سيكون هناك تخفيض اكبر وسيتم البت بها في جلسة اليوم.

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