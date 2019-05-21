أكد وزير المالية الفرنسي ​​برونو لومير​أن "تهديدات ​إيران​ بالانسحاب من النووي لا يفيد تأسيس آلية للتجارة مع ​أوروبا​"،" مشيراً إلى أن "الأوروبيين يواجهون ضغوطاً هائلة من ​الولايات المتحدة​ بسبب تأسيس آلية للتجارة مع إيران"، مشدداً على أن "أوروبا لن تخضع للتحذيرات الإيرانية"، لافتاً إلى أن "اليورو يتعرض لضغط غير مسبوق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية الفرنسي: اليورو يتعرض لضغط غير مسبوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.