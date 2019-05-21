وزير خارجية البحرين: استضافة البحرين لورشة السلام استمرار لنهجها بدعم الشعب الفلسطيني

اعتبر وزير خارجية ​البحرين​ ​خالد بن أحمد آل خليفة​ ان "موقف مملكة البحرين الرسمي والشعبي كان ولا يزال يناصر ​الشعب الفلسطيني​ الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة في ارضه ودولته المستقلة وعاصمتها ​القدس الشرقية​، اضافة الى دعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في كل موجب دولي وثنائي".

اضاف في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي "وما استضافة مملكة البحرين للقاء "ورشة السلام من اجل الازدهار" إلا استمرار لنهجها المتواصل والداعم لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة، وليس هناك هدف آخر من الاستضافة".

واكد وزير ​خارجية البحرين​ انه "ليس لدينا إلا كل التقدير والاحترام للقيادة الفلسطينية ومواقفها الثابتة لصيانة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته المشروعة، ولن نزايد عليهم او ننتقص منهم في نهجهم السلمي الشريف، وإنا على العهد باقون".