شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط ليبى يكشف: باخرة تركية وصلت لميناء طرابلس حاملة إرهابيين ينتمون لداعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، عن العقيد أبو بكر البدرى ضابط البحرية بالجيش الوطنى الليبي، ، إن الباخرة التركية أمازون، التى وصلت قبل أيام فى ميناء العاصمة طرابلس، كانت تقل عددا من الإرهابيين.

وأكد البدرى أن شحنة المدرعات التى تم الإعلان عن وصولها إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق جاءت للتغطية فقط على الشحنة الحقيقية التى تضم عناصر إرهابية منتمية لداعش تم نقلهم من سوريا والعراق إلى ليبيا بالإضافة إلى كمية من الذخائر والأسلحة التى قدمتها تركيا إلى الميلشيات المسلحة فى ليبيا.

وأوضحت الصحيفة التركية أن هذا التصرف يأتى بالرغم مما يبذله المشير خليفة حفتر لتطهير طرابلس من الميلشيات ضمن العملية العسكرية التى يطلق عليها طوفان الكرامة.

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