شكرا لقرائتكم خبر عن "زارعة البرلمان" تطالب الوزارة بخطة لمواجهة الحشرة الخريفية المهاجمة للذرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستُناقش عددا من طلبات الإحاطة عقب استئناف الجلسات العامة فى 9 يونيو المقبل، منها طلبات تتعلق بموسم توريد القمح، وأخرى حول دودة الحشرة الخريفية التى تصيب محصول الذرة.

وأضاف، أن تلك الحشرة تصيب محصول الذرة وتتسبب فى تدميره بالكامل، ما ينتج عنه خسارة فادحة للمزارعين، فى الوقت الذى تُعد فيه الذرة مكوّنأ أساسيا فى عديد من الصناعات، خاصة الأعلاف، مطالبا الوزارة بعرض خطة شاملة لمواجهة تلك الحشرة والقضاء عليها.

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وأشار رئيس لجنة الزراعة، إلى أن اللجنة حريصة على التواصل مع الوزارة، لكشف النقاب عن الإجراءات الوقائية لمكافحة تلك الحشرة وحماية محصول الذرة منها، ووضع إجراءات احترازية وخطة شاملة للمواجهة. مشددا على ضرورة حضور وزير الزراعة إلى المجلس خلال مناقشة الطلب الخاص بالأمر، لفتح الملف بشكل شامل فى ضوء المخاطر المحتملة، خاصة بعدما دمرت تلك الحشرة المحصول فى 42 دولة أفريقية بقضائها على أكثر من 85% من المحصول.