شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف القعيد: قناة الجزيرة تعتذر للاعداء ولا تفكر فى الاعتذار للاشقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض يوسف القعيد ،الكاتب وعضو مجلس النواب، التعامل بهذا القدر من الترقب مع كل ما يصدر عن قناة الجزيرة، ويرى إنه من الأفضل تجاهلها، مضيفا، "الدكتور طه حسين كان له تعبير عظيم وهو اقتل عدوك بالصمت والتجاهل".

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وحول اعتذار الجزيرة على الفيديو الخاص بالهولكوست قال القعيد :"الهولكوست مرتبط بمذابح اليهود وهو أمر يثير بعض الحساسية فى أوروبا، ويهود الأمس هم يهود اليوم، اذن فالاعتذار لا لجهة اسلامية ولا للاشقاء العرب ، وانما صدر لصالح اعدائنا كلنا".

كانت الجزيرة قد اصدرت بيان اعتذارى بسبب انتاجها فيديو يشكك فى الهولكوست، وتم حذف الفيديو من على منصاتها على شبكة التواصل الاجتماعى فيسبوك.