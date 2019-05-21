شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مباشر قطر: التزييف والتلفيق أسلحة نظام الحمدين لدعم الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير لقناة "مباشر قطر"، أن التزييف والتلفيق أسلحة يستخدمها النظام القطرى، وكانت تلك الأسلحة هى المحاور التى اعتمدها إعلام تنظيم «الحمدين»، وعلى رأسه قناة «الجزيرة» فى تغطيته لتعرض أربع سفن تجارية مدنية من جنسيات عدة لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية.

وأضافت قناة مباشر قطر، أن الإعلام القطرى، وعلى رأسه قناة «الجزيرة» حاول تزييف البيانات الرسمية التى أصدرتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتى كشفت من خلالها، بشكل جلى، عن حقيقة الواقعة وأسباب وقوع الحادث التخريبى، وجاء البيان الأول الصادر عن المكتب الإعلامى لحكومة الفجيرة نافيًا التقارير التي بثتها وسائل إعلام «الحمدين» ووسائل الإعلام الإيرانية، التى حاولت تصوير الحادث على أنه انفجارات.

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وتابع : أما البيان الثانى صدر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، حيث أعلن أن «أربع سفن شحن تجارية مدنية من جنسيات عدة تعرضت صباح الأحد لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث شددت الخارجية الإماراتية على أن «تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعد تطورًا خطيرًا.

واستطر التقرير: وصل دعم إعلام الحمدين للعمليات التخريبية إلى ذروته، من خلال وصف العمليات التخريبية بأنها عمليات «تجريبية» للتدريب على تفجير البواخر، وهو ما غردت به الإعلامية القطرية إلهام بدر.