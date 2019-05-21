شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حصيلة إيرادات التصالح فى مخالفات البناء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة وتنتهى الحكومة من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وذلك حسبما أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وفيما يلى نرصد أين ستذهب حصيلة الإيرادات جراء تطبيق القانون: - حدد القانون سعر المتر المخالف بقيمة تتراوح من 50 جنيها حد أدنى و2000 جنيها حد أقصى، وذلك للمتر المسطح المخالف. - تؤول حصيلة إيرادات القانون للخزانة العامة للدولة. - تخصص نسبة 25% من الإيرادات لصندوق الاسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية. Advertisements - 39% من الإيرادات لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب. - تخصيص 1% من الإيرادات لإثابة أعضاء اللجان والعاملين بالجهة الادارية.

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