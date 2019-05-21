شكرا لقرائتكم خبر عن 26.8 مليار جنيه جملة الاستثمارات بوزارة الاتصالات العام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كما بلغت جملة اعتماد الاستثمارات فى موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 لديوان عام وزارة الاتصالات، والتى وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، 26 مليار و836 مليون و140 ألف جنيه مقابل مليار و687 مليون جنيه فى العام المالى الجديد 2019/2020.

تأتى زيادة الاستثمارات فى العام المالى الجديد، بزيادة قدرها 25 مليار و149 مليون و140 ألف جنيه عن اعتمادات العام المالى الجارى 2019/2018، حيث توجه الاستثمارات لتنفيذ عدد من البرامج الرئيسية الهامة فى القطاع.