قتل 51 مصليا ووثق للجريمة في “لايف”.. توجيه 92 اتهاما لمنفذ مجزرة نيوزيلندا

تم، صباح اليوم الثلاثاء، توجيه تهمة الإرهاب رسميا، لمنفذ مجزرة مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا التي قضى فيها 51 مسلما، وفق الشرطة النيوزيلندية.

وقالت الشرطة ،في بيان، إنه، بالإضافة إلى تهمة الشروع في عمل إرهابي بموجب البند 6-إيه من قانون مكافحة الإرهاب 2002، وجهت إلى برنتون تارنت، 51 اتهاما بالقتل و40 اتهاما بمحاولة القتل في الإعتداءات التي وقعت في 15 مارس في المدينة الواقعة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.

وكان برنتون تارنت، وهو من المنادين بتفوق العرق الأبيض، قد قام بإطلاق النار على المصلين في مسجدين في كرايست تشيرش ما أدى إلى مقتل 51 شخصا.

وبث الهجوم مباشرة على فيسبوك من كاميرا مثبتة على رأسه.