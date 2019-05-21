طقس الثلاثاء.. جو معتدل مع كتل ضبابية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة، خلال الصباح والليل، على السواحل والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ومحليا شرق الساحل المتوسطي.

وستنتشر سحب أخرى منخفضة وكثيفة خلال الصباح والليل على السواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، مع احتمال نزول بعض الأمطار الخفيفة والمحلية.

وخلال الظهيرة، سيلاحظ تمركز سحب ركامية وغير مستقرة شيئا ما والتي قد تكون مصحوبة برعد وببعض القطرات المطرية، وذلك فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد.

وستبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب أو صحوة بباقي جهات المملكة.

وستهب زوابع رملية خفيفة ومحلية بشمال الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي.

Advertisements

وستكون الرياح شمالية ومعتدلة ألى أحيانا قوية نوعا ما، بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، بينما ستهب ضعيفة الى معتدلة من الشمال-الغربي بمنطقة طنجة، ومن الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن الشمال وأحيانا من الغرب بباقي الجهات.

وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 07 و13 درجة بالمرتفعات وبهضاب الفوسفاط ووالماس، ما بين 21 و24 درجة بأقصى جنوب-شرق البلاد، وستكون ما بين 14 و20 درجة بباقي الجهات.

وستتأرجح درجة الحرارة خلال النهار ما بين 18 و22 درجة بالمرتفعات، ما بين 22 و28 درجة بكل من المنطقة الشرقية، والسواحل والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وكذا بالواجهة المتوسطية، مابين 27 و 33 درجة بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، ومنطقة سوس، والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 32 و38 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.