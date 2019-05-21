انت الان تتابع تفاصيل خبر روحاني يكشف عن موقفه من التفاوض مع واشنطن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 11:53 صباحاً - أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الظروف الحالية غير مواتية أو مناسِبة للتفاوض مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن الخيار فقط للمقاومة.

وقال روحاني في تصريحات له، أمس الاثنين، ونقلها التلفزيون الرسمي للدولة، خلال لقاء جمعه بعدد من العلماء ورجال الدين الشيعة: إن "العام الماضي خلال سفري للأمم المتحدة، أكثر من خمس ةرؤساء دول كبيرة توسطوا لديَّ، لنبدأ مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكننا رفضنا".

وأضاف روحاني: "كما أن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت أكثر من عشرة طلبات للتفاوض، لكن الظروف التي نعيشها اليوم ليست ظروفاً مواتية للتفاوض، وإنما للمقاومة والصمود".

وتابع: "العدو دائماً كان يسعى إلى أن نكون البادئين، وأحد أهم الأعمال التي ستسجَّل لحكومتنا أن الجمهورية الإسلامية لم تكن البادئة بالتصعيد".

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واستطرد بالقول: "الأشخاص الذين بالبيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأعوام الأربعين الماضية، كانوا يعملون دائماً ضد الجمهورية الإسلامية"، مضيفاً: "إنهم اليوم يجتمعون في البيت الأبيض للعداء ضد طهران".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال في تغريدة لها نشرها على حسابه بموقع "تويتر"، الاثنين الماضي: إن "إيران ستتصل عندما تكون جاهزة. في الوقت الراهن سيواصل الاقتصاد الإيراني انهياره، وهذا أمر حزين للإيرانيين".

وتشهد منطقة الخليج العربي تحشيداً عسكرياً أمريكياً غير مسبوق، إذ وصلت حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية تفيد باستعداد طهران لتنفيذ هجمات قد تستهدف القوات الأمريكية أو مصالح واشنطن بالمنطقة.

كذلك، أعلنت البحرية الأمريكية إجراء مناورات بَحرية في بحر العرب، بمشاركة حاملة طائرات أرسلتها مؤخراً إلى منطقة الخليج لمواجهة "تهديدات" محتملة من طهران.