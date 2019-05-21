شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تحطمت مقاتلة من طراز “إيه في 8 بي” تابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية بالقرب من مدينة هافلوك في ولاية كارولينا الشمالية.

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان اليوم: “قفز الطيار بالمظلة بأمان، وينقل حاليًا إلى مركز كارولينا الطبي الشرقي في مدينة نيو برن لإجراء المزيد من التحاليل، ولا توجد حتى الآن تقارير بشأن وقوع إصابات بين المدنيين أو أضرار مادية”.

وتم تطويق مكان الحادث، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حتى الآن.