نائب يطالب وزير الكهرباء بفسخ عقود مولدات الديزل stx

وقال عواد في بيان صحفي تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "هناك عقودا فساد في وزارة الكهرباء منذ الدورة السابقة ومنها عقد مولدات الديزل stx المتلكئة"، مطالبا "وزير الكهرباء لؤي الخطيب لفسخ عقود الفساد واحالة المفسدين الى الجهات المختصة ".



واضاف ان "بقاء العقود الفاسدة ستحسب سلبا على وزير الكهرباء"، داعيا الوزير الى "تغيير بعض المسؤولين المعمرين في الوزارة ".



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