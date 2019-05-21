النزاهة: المصادقة على سجن منتحل صفة عنصر أمني بقصد الابتزاز

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة التمييز الاتحادية صادقت على قرار الحكم الأولي الصادر عن محكمة جنايات بابل، القاضي بالحكم بالسجن مدة سبع سنوات بحق المجرم الذي انتحل صفة أحد أفراد القوات الأمنية، وأقدم على أخذ مبالغ مالية من أحد المواطنين بقصد الابتزاز مقابل وعود وهمية بإتلاف أوراق تحقيقية".



وتابعت الدائرة، أن "محكمة التمييز الاتحادية وجدت القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات بابل راعت تطبيق الأحكام القانونية، واعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرت وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة؛ لذا قررت تصديق قراراتها، استنادا لأحكام المادة (259/أ/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد الطعون التمييزية".

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