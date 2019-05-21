2019-05-21 | 11:16
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وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز الوصل على النصر 1-0 في دبي وتعادل ذوب آهن مع الزوراء 0-0 في أصفهان، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الزوراء على الوصل 5-0 في كربلاء وذوب آهن على النصر 3-2 في دبي.
وشهدت الجولة الثالثة فوز النصر على الزوراء 4-1 في الرياض وذوب آهن على الوصل 3-1 في دبي، وشهدت الجولة الرابعة فوز النصر على الزوراء 2-1 في كربلاء وذوب آهن على الوصل 2-0 في أصفهان.
وشهدت الجولة الخامسة فوز النصر على الوصل 3-1 في الرياض وتعادل الزوراء مع ذوب آهن 2-2 في كربلاء.
وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد وستكون منقولة عبر قناة "بين سبورت HD 2".
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. الزوراء يخوض آخر مبارياته في دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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